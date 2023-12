I lavori di ispezione sul ponte De Gasperi a Brindisi stravolgono il pubblico trasporto.

Il Comune di Brindisi ha diramato nei giorni scorsi un’ordinanza, operativa da sabato 16 dicembre, che modifica quelle tratte del tarsporto pubblico extraurbano che prevedevano il passaggio sul cavlcavia “De Gasperi”, a seguito delle ispezioni volte a valutare lo stato di deterioramento dell’importante infrastruttura che sovrasta la linea ferroviaria Bari-Lecce, in pieno centro cittadino.

A seguito dell’ordinanza, la Società di Trasporti Pubblici locale, ha emanato un piano che prevede la diversa articolazione delle tratte che prevedevano il passaggio sul De Gasperi, secondo le seguenti modalità:

regolare percorso sino a viale Aldo Moro, svolta a destra su via Martiri delle Fosse Ardeatine,

svolta a destra per ingresso quartiere San Paolo, via Provinciale per Lecce direzione centro, via

Bastioni San Giacomo, via Nazario Sauro, via Indipendenza e prosecuzione sui regolari percorsi;

2. corse in arrivo da via Bastioni Carlo V con direzione viale Aldo Moro:

regolare percorso sino a via Bastioni Carlo V, prosecuzione su via Bastioni San Giacomo, svolta

a destra su via Provinciale per Lecce, oltrepassato il Cimitero svolta a sinistra per quartiere

Bozzano, via Martiri delle Fosse Ardeatine, svolta a sinistra su viale Aldo Moro e prosecuzione

sui regolari percorsi.

Sono temporaneamente soppresse le fermate di viale A. Moro (Cavalcavia “De Gasperi” – in

entrambe le direzioni) e in alternativa è raccomandata la fermata di via Martiri delle Fosse Ardeatine.

Sull’evidente stato di ammaloramento del De Gasperi si sono espressi ed interrogati negli ultimi giorni diversi rappresentanti della politica locale. L’amministrazione comunale ha replicato sostenendo di aver recentemente stanziato 50 mila euro per il monitoraggio, oltre che del DE Gasperi, del ponte che collega i quartieri Bozzano e Commenda, sempre in zone centrali della città, e di quello che all’ingresso cittadino, proveniendo dalla direzione Taranto, passa sulla superstrada Lecce-Bari, e che si attendono gli esiti delle indagini tecniche per promuovere, eventualmente, immediate operazioni di messa in sicurezza.

Il De Gasperi, fra le altre cose, ha compiuto quest’anno esattamente 60 anni di età, essendo stato ultimato nel 1963.