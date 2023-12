Sparatoria a Bari, ucciso un uomo

Una violenta sparatoria ha scosso il quartiere Poggiofranco alle 20:30 di oggi, causando la morte di un uomo di cinquant’anni, privo di precedenti penali.

Sei o sette colpi d’arma da fuoco hanno colpito la vittima, la cui identità al momento non è stata resa nota.

La Polizia è intervenuta prontamente in via Tauro, sul luogo dell’incidente. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme a quelli della squadra mobile, stanno attualmente conducendo le indagini per fare luce su questo tragico episodio.

Nonostante l’immediato intervento del personale del 118 per soccorrere l’uomo ferito, ogni tentativo è risultato vano. La mancanza di telecamere di sorveglianza nella zona complica ulteriormente l’indagine, e gli agenti si stanno ora concentrando sulla ricerca di testimoni che possano fornire informazioni cruciali per risolvere il caso.