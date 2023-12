Faggiano – la scuola anima il presepe

Il presepe di Faggiano, animato dall’ I.C. Madonna della Camera in un evento di unione e tradizione

Faggiano – In occasione delle festività natalizie, l’I.C. Madonna della Camera, in collaborazione con l’associazione delle tradizioni popolari di Faggiano, che celebra il suo trentesimo anniversario proprio quest’anno, e le amministrazioni comunali di Monteparano e Roccaforzata, si preparano ad un evento in programma per oggi 18 dicembre dalle 17:00 alle 19:00, assicura di portare il calore e la tradizione.

L’evento si svolgerà presso il suggestivo presepe di Faggiano. Gli alunni della scuola dell’infanzia, di Faggiano, Monteparano e Roccaforzata insieme alle loro famiglie e insegnanti, diventeranno i figuranti del presepe per un giorno. Le capanne allestite nel presepe ospiteranno questi personaggi della storia natalizia, celebrando così la semplicità e la magia di questo periodo speciale.

Ad animare il presepe ci saranno musica e canti curati dagli alunni e dai docenti dell’I.C. Madonna della Camera. Si esibiranno le classi quinte della scuola primaria, dalle 17:00 alle 18:00, e le terze della scuola secondaria di I grado, dalle 18:00 alle 19:00. Sarà un momento coinvolgente e vibrante, dove le voci e le melodie si fonderanno in un’armonia unica, dando vita all’atmosfera magica del Natale.

La Dirigente scolastica Roberta Panico, esprime con orgoglio la riuscita di questo progetto, che vede coinvolti ben nove plessi scolastici; “è la prima volta che un evento così significativo unisce e coinvolge così strettamente tre comunità diverse. Tutte accomunate dall’impegno e dalla passione di preservare le tradizioni e diffondere la gioia natalizia”.

Inoltre, durante la manifestazione, l’associazione degli anziani di Roccaforzata e Monteparano sarà presente a friggere le tradizionali pettole. Offrendo a tutti l’opportunità di assaporare il gusto autentico delle festività locali.

Questo evento non è solo un momento di festa, ma rappresenta un’occasione unica per rinsaldare i legami tra le comunità. Si celebra la tradizione e l’unione attraverso la magia del presepe . La collaborazione e l’impegno delle istituzioni e delle associazioni coinvolte sono testimoni del valore della condivisione. Grazie agli sforzi fatti da tutti i partecipanti per realizzare un’atmosfera autentica delle tradizioni locali con la suggestiva storia del presepe.