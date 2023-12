Manfredonia: indagine sull’incendio di un’auto del Comitato alloggi

Un misterioso incendio ha scosso la tranquillità di Manfredonia. Nelle prime ore della notte, una Fiat Panda appartenente a un membro del comitato per l’assegnazione delle case popolari è stata avvolta dalle fiamme. Questo incidente, avvenuto in prossimità del lungomare, ha suscitato interrogativi e preoccupazioni nella comunità locale.

L’evento si è verificato in piena notte, quando le strade erano deserte e il silenzio regnava sovrano. La vettura, parcheggiata lungo la strada, ha improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando danni a veicoli vicini.

I carabinieri di Manfredonia sono ora impegnati in un’approfondita indagine per chiarire la natura e le cause dell’incendio. Nonostante la proprietaria dell’auto abbia dichiarato di non aver ricevuto minacce e di non avere nemici, gli inquirenti non escludono la possibilità di un atto doloso. Una particolare attenzione è rivolta alla ricerca di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero fornire indizi cruciali.

Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Manfredonia. Il comitato per l’assegnazione degli alloggi, di cui la vittima è membro, svolge un ruolo importante nella comunità, e l’incendio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla serenità dei suoi membri.

Le autorità hanno fatto appello a chiunque possa fornire informazioni sull’accaduto. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe essere fondamentale per risolvere il mistero dietro questo incendio a Manfredonia.

Manfredonia rimane in attesa di risposte, mentre la comunità spera in una rapida soluzione del caso. La sicurezza e la serenità dei suoi cittadini restano una priorità assoluta.