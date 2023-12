Esercitazione di emergenza a Otranto: sinergia nterforze per la sicurezza del porto

L’Esercitazione di Emergenza a Otranto ha recentemente messo alla prova la capacità di risposta delle forze interforze in un’operazione di port-security e antincendio, coordinata dalla Capitaneria di porto di Gallipoli e dall’Ufficio circondariale marittimo di Otranto. Questa simulazione ha coinvolto l’identificazione e la bonifica di un ordigno fittizio, seguita da un incendio simulato a bordo di un rimorchiatore.

Il team, guidato dalla guardia costiera idruntina, ha attivato immediatamente le procedure previste dal piano di security portuale e dal piano antincendio locale. La cooperazione tra la guardia costiera, il Nucleo artificieri dei carabinieri di Lecce, la polizia di stato, la guardia di finanza, i vigili del fuoco di Maglie e l’associazione locale Misericordia ha evidenziato l’importanza della sinergia interforze.

L’operazione ha dimostrato un’eccellente coordinamento e tempestività nel raggiungimento dell’obiettivo. L’Esercitazione di Emergenza a Otranto ha sottolineato l’importanza di una preparazione costante e di un’efficace collaborazione tra le diverse agenzie coinvolte.

Questa Esercitazione di Emergenza a Otranto non solo ha testato l’addestramento delle forze coinvolte ma ha anche rafforzato il concetto di lavoro di squadra in situazioni di emergenza, garantendo una maggiore sicurezza per il porto di Otranto e la sua comunità.