Crisi politica a Taranto, parla Antonio Lenti

Il consigliere comunale Antonio Lenti di Europa Verde ha recentemente annunciato la sua uscita dalla maggioranza del Comune di Taranto, nonché il suo distacco dal Sindaco Rinaldo Melucci.

In una serie di dichiarazioni pubblicate su Facebook, Lenti ha voluto condividere i motivi di questa decisione e rispondere alle voci che circolavano.

Lenti ha inizialmente sottolineato che la sua scelta non mira a dimostrare superiorità morale, ma è piuttosto una decisione ponderata presa dopo un periodo di riflessione. Ha evidenziato l’impegno profuso durante il suo anno e mezzo in maggioranza, sottolineando la lealtà, la presenza costante in aula, e la volontà di mediare durante eventuali tensioni.

Il consigliere ha respinto l’accusa di opportunismo, affermando di non aver mai cercato poltrone o favori personali, mantenendo la sua coerenza politica. Ha criticato altri membri della maggioranza per presunti tentativi di corromperlo nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Lenti ha dichiarato chiaramente il suo desiderio di difendere gli interessi della città, ma ha sottolineato che la situazione interna non ha permesso il raggiungimento di obiettivi comuni. Ha affermato che la sua uscita dalla maggioranza ha creato un’opportunità per altri partiti di seguire il suo esempio e ha minacciato il Sindaco Melucci di una possibile perdita di maggioranza.

Infine, ha concluso con un appello alla responsabilità, dichiarando che Taranto merita un’amministrazione migliore. Magari mandando a casa l’attuale Primo Cittadini prima di Natale.