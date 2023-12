Violentissimo frontale a Manduria: un morto e diversi feriti gravi | AGGIORNAMENTO

Una violenta collisione stradale ha scosso la tranquillità della serata sulla strada che collega Manduria a San Pancrazio. L’incidente, avvenuto all’altezza della “Masseria del Sale”, ha coinvolto ben cinque veicoli, lasciando dietro di sé un triste bilancio di feriti.

La Dinamica dell’Incidente

Due auto si sono scontrate frontalmente, generando una catena di impatti che ha coinvolto altre macchine presenti sulla strada. L’intensità dello scontro ha richiesto un massiccio intervento di soccorso da parte delle autorità locali e dei servizi di emergenza.

Il Rapido Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono giunte prontamente quattro autoambulanze, oltre a squadre dei vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale di Manduria. L’obiettivo principale è stato fornire soccorso immediato alle vittime e gestire la complessa situazione causata dall’incidente.

Il Bilancio Provvisorio

Al momento non sono disponibili dettagli completi sul numero totale di feriti o sulla gravità delle lesioni riportate. I soccorritori hanno lavorato freneticamente per stabilizzare la situazione e trasportare i feriti negli ospedali più vicini per ricevere cure mediche adeguate.

Il bilancio parla di un morto e diversi feriti. La vittima è Angelo Nuzzo, 51 anni, di San Pancrazio Salentino, con lui la figlia e la moglie entrambe ferite.

Indagini in Corso

Le cause dell’incidente rimangono al centro di indagini in corso da parte delle autorità competenti. Le dinamiche che hanno portato allo scontro frontale e alla conseguente catena di collisioni saranno oggetto di attenta analisi per determinare eventuali responsabilità e adottare misure preventive per evitare incidenti simili in futuro.

L’incidente rappresenta un doloroso promemoria dell’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La comunità locale resta in attesa di ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sugli sviluppi delle indagini in corso.