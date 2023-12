Terrore nel cuore di Andria: Leonardo muore divorato dalle fiamme

Oggi, nella tarda mattinata, un uomo di 72 anni, identificato come Leonardo Perrone, ha tragicamente perso la vita a causa di un violento incendio che ha completamente avvolto il suo appartamento nel cuore del centro cittadino di Andria. Al momento, una squadra di vigili del fuoco del comando di Barletta sta impegnandosi intensamente per spegnere le fiamme e contenere l’incidente.

Le autorità sanitarie del 118 sono sul luogo insieme ai carabinieri, incaricati di condurre approfondite indagini per comprendere la dinamica dell’evento e determinare le cause scatenanti dell’incendio. Attualmente, si sta cercando di rispondere alla cruciale domanda su come sia potuto accadere il tragico rogo.

La prima ricostruzione degli eventi suggerisce che la vittima, il 72enne Leonardo Perrone, fosse disabile e un fumatore. È plausibile che l’uomo si sia addormentato sul divano, punto da cui è partito l’incendio. I soccorritori hanno trovato il corpo carbonizzato di Perrone durante le operazioni di soccorso.