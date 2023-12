Il Taranto FC pronto a scendere in campo contro il Monopoli: Mister Capuano annuncia la formazione

Il clima è carico di attesa e tensione in casa Taranto FC, con l’entusiasmo dei tifosi che cresce in vista della prossima sfida contro il Monopoli, in programma lunedì 11 dicembre alle ore 20:30 presso lo stadio Erasmo Iacovone. Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati, delineando una formazione ricca di talento e determinazione.

La rosa dei convocati: una combinazione di esperienza e giovani promesse

Il reparto dei portieri vede la presenza di Vannucchi, Loliva e Costantino, pronti a difendere l’imbattibilità della propria porta. In difesa, mister Capuano potrà contare su giocatori affidabili come Antonini, De Santis, Enrici e Luciani, pronti a contrastare gli attacchi avversari e a proteggere la retroguardia.

A centrocampo, la presenza di Mastromonaco, Kondaj, Ferrara, Panico, Calvano, Zonta, Papaserio, Fiorani e Romano garantirà la solidità del centro del campo, con la capacità di dettare i tempi della partita e creare occasioni per gli attaccanti. In avanti, Mister Capuano potrà contare su una variegata gamma di talenti, tra cui Cianci, Samele, Kanoute, Capone, Orlando, Fabbro e Bifulco, pronti a scatenarsi contro la difesa avversaria.