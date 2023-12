Evasioni in Puglia: Guardia di Finanza intensifica controlli

Evasioni in Puglia: un fenomeno in crescita che vede coinvolti numerosi professionisti. La Guardia di Finanza intensifica i controlli, scoprendo frodi fiscali sostanziali.

Evasioni in Puglia sono diventate un fenomeno sempre più rilevante. La Guardia di Finanza, in un’operazione senza precedenti, ha intensificato i controlli sui professionisti, rivelando evasioni fiscali per oltre 1,2 milioni di euro.

Controlli Capillari e Scoperte Rilevanti. Recentemente, sono state effettuate tre segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, con l’ultima riguardante un ingegnere di Cerignola. Questi controlli, iniziati all’inizio del 2023, hanno portato alla luce numerose irregolarità. Non solo le aziende, ma anche le dichiarazioni dei professionisti come avvocati, commercialisti, notai e ingegneri, sono sotto esame.

Casi Emblematici. Un caso emblematico è stato quello di un ingegnere di Cerignola, trovato con irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, occultando compensi per oltre 150mila euro. Altri casi comprendono un commercialista di San Giovanni Rotondo, con evasioni per oltre 600mila euro, e un ingegnere di Foggia con oltre 850mila euro di compensi non dichiarati.

Conclusione. Le Evasioni in Puglia stanno attirando l’attenzione della Guardia di Finanza, che sta incrementando i suoi sforzi per garantire la conformità fiscale. Questo è un segnale chiaro che l’evasione fiscale, a qualsiasi livello, non sarà tollerata.