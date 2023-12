Diagnosi precoce in sclerosi multipla: studio Uniba rivela nuove prospettive

Diagnosi Precoce in Sclerosi Multipla”: un termine chiave che apre nuove prospettive nel trattamento di questa complessa malattia. Uno studio recente dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’, pubblicato su Jama Neurology, getta nuova luce sull’importanza della diagnosi e del trattamento tempestivi nei pazienti pediatrici.

Uno Studio Innovativo

Il Gruppo di Ricerca Sclerosi Multipla dell’ateneo barese, sotto la guida della professoressa Maria Trojano, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Firenze, ha analizzato oltre 16.000 casi di Sclerosi Multipla attraverso il Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Questo studio pionieristico ha evidenziato l’essenzialità di un intervento precoce per ridurre l’accumulo di disabilità irreversibile, specialmente nei pazienti con esordio pediatrico della malattia.

I Risultati dell’Indagine

I ricercatori hanno scoperto che, nonostante la rarità degli eventi Pira (progressione indipendente dall’attività di ricaduta) nei pazienti al di sotto dei 18 anni, l’esordio pediatrico non è completamente protettivo contro tali eventi. L’incidenza cumulativa di questi eventi cresce rapidamente con l’età, sottolineando l’importanza di un trattamento precoce con farmaci modificanti la malattia.

Conclusioni e Implicazioni

Il team di ricerca ha concluso che la “Diagnosi Precoce in Sclerosi Multipla” e un trattamento tempestivo sono fondamentali per prevenire l’accumulo di disabilità irreversibile nei giovani pazienti. Questo studio non solo fornisce nuove intuizioni sul trattamento della Sclerosi Multipla pediatrica, ma apre anche la strada a futuri sviluppi nella gestione della malattia.

L’Importanza della Pubblicazione

La pubblicazione di questo studio su Jama Neurology, una rivista di alto impatto nel campo delle neuroscienze, conferma l’importanza di queste scoperte per la comunità scientifica e medica globale.

Contributi del Team

Il professor Pietro Iaffaldano è stato il primo autore dell’articolo, con la professoressa Maria Trojano come ultimo autore e corresponding author. Altri coautori importanti dell’Università di Bari includono la professoressa Marta Simone, il dottor Giuseppe Lucisano, e altri esperti nel campo.