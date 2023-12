Intervento straordinario a Casarano: sicurezza e controlli rafforzati

In seguito agli scontri avvenuti a Casarano, durante il match tra U.S. Casarano e A.S.D. Barletta 1922, si è reso necessario un “Intervento Straordinario a Casarano” per la sicurezza. Il Questore della Provincia di Lecce ha prontamente reagito, intensificando i servizi di controllo nel territorio.

La mossa, mirata a ristabilire l’ordine e la tranquillità pubblica, ha visto l’attuazione di un piano coordinato, con la presenza rinforzata di forze dell’ordine. Questo “Intervento Straordinario a Casarano” ha incluso Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, supportati da team cinofili.

Nel corso delle operazioni, sono state effettuate 10 perquisizioni domiciliari, indirizzate verso individui associati alla tifoseria più estrema di Casarano. Durante queste perquisizioni, sono stati scoperti e sequestrati oggetti proibiti, potenzialmente pericolosi e atti a generare violenza. Tra questi, tirapugni in metallo, coltelli a serramanico, e persino una mazza da baseball.

Ulteriormente, è stato rinvenuto un quantitativo di stupefacenti, specificatamente 127,05 grammi di hashish e 4,35 grammi di marijuana. Due individui, nati negli anni ’90 e ’94, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Questo “Intervento Straordinario a Casarano” rappresenta un chiaro messaggio: la sicurezza pubblica e l’ordine sono priorità assolute. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha dimostrato efficacia e determinazione nel fronteggiare situazioni di potenziale pericolo, garantendo sicurezza ai cittadini e ai tifosi onesti e pacifici.

In conclusione, l’operazione svolta a Casarano è un esempio di come, attraverso la collaborazione e l’impiego congiunto delle varie forze di sicurezza, si possa efficacemente contrastare la violenza e garantire un ambiente sicuro per tutti.