ARTE E CULTURA: APERTURE STRAORDINARIE NEL WEEKEND DELL’IMMACOLATA IN PUGLIA

In occasione delle festività dell’Immacolata, la Direzione Regionale Musei Puglia ha annunciato aperture straordinarie nei musei, castelli e parchi archeologici della regione, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare la cultura anche al di là degli orari consueti.

Il weekend inizia con l’Immacolata, il 8 dicembre, quando numerosi musei, castelli e parchi archeologici saranno aperti secondo gli orari festivi standard. L’iniziativa prosegue il sabato 9 e la domenica 10 dicembre, con aperture prolungate, consentendo al pubblico di godere di queste gemme culturali ben oltre gli orari di apertura abituali.

La varietà di opportunità offerte durante questo “weekend culturale” include visite illuminate dalla luce della luna, percorsi archeologici immersi in itinerari naturalistici da esplorare sia di giorno che di sera. La Direzione Regionale Musei Puglia ha lavorato in collaborazione con il personale di vigilanza per garantire esperienze di visita in diverse fasce orarie, rendendo l’arte e la storia accessibili a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

L’Architetto Francesco Longobardi, delegato alla Direzione Regionale Musei Puglia, ha sottolineato l’importanza di questo weekend culturale, definendolo un “diversivo culturale” che mira ad attirare un pubblico eterogeneo e appassionato di arte e storia.

Per conoscere i dettagli delle aperture straordinarie, si può fare riferimento alla tabella riepilogativa allegata. Per gli orari di apertura standard nei giorni 9 e 10 dicembre, è possibile consultare il sito ufficiale della Direzione Regionale Musei Puglia: https://museipuglia.cultura.gov.it/.

Il weekend dell’Immacolata si presenta dunque come un’opportunità unica per immergersi nell’arte e nella storia della Puglia, arricchendo le festività con esperienze culturali indimenticabili.