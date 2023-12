Truffata anziana di Altamura: 45enne denunciato per inganno da 10mila euro

Un uomo di 45 anni, residente a Napoli, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Matera per aver tentato di truffare anziani, compiendo reati di truffa e tentata truffa, risalenti al 9 settembre del 2022.

L’accusa afferma che l’uomo avrebbe cercato di ingannare due anziane di Matera e, successivamente, sarebbe riuscito a convincere una donna di Altamura a consegnargli una somma considerevole di denaro.

L’inganno si è basato su una storia inventata al telefono, nella quale l’uomo ha raccontato un presunto incidente stradale causato dalla figlia della vittima.

Per spaventare la signora anziana, ha sostenuto che la figlia rischiava l’arresto e che la soluzione sarebbe stata un risarcimento di 10mila euro.

Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, l’uomo avrebbe tentato di truffare due anziane residenti a Matera, ma in entrambi i casi le scuse utilizzate al telefono non hanno convinto le vittime, che hanno sospettato e chiamato i loro familiari per confermare la veridicità dell’accaduto.

Purtroppo, la situazione è stata diversa per l’anziana donna residente ad Altamura. Dopo aver ricevuto la falsa notizia dell’incidente della figlia, è stata posta in uno stato di agitazione e ha creduto alle parole del 45enne.

Quando l’uomo si è presentato a casa sua, la donna ha consegnato ingenuamente 1300 euro e oggetti preziosi.

Questa truffa mette in evidenza l’importanza di rimanere vigili e scettici di fronte a chiamate sospette o richieste di denaro inaspettate.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per assicurare che gli autori di tali inganni siano portati davanti alla giustizia e per proteggere i cittadini più vulnerabili.

In questo contesto, è fondamentale che le persone anziane siano educate sulle tattiche utilizzate dai truffatori telefonici e siano incoraggiate a chiedere assistenza o consulenza prima di prendere decisioni finanziarie importanti.

In conclusione, la denuncia di questo individuo a Napoli per aver tentato di truffare anziani, incluso l’inganno di Altamura, sottolinea l’importanza della consapevolezza e della prudenza nella gestione delle comunicazioni telefoniche e delle richieste di denaro.