Tragedia sulle strade tarantine: deceduto noto imprenditore

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, un’ennesima tragedia ha scosso le strade tarantine. Intorno all’1.30, lungo la Statale 7 in direzione di Massadra, una Peugeot è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un muro in cemento.Il bilancio di questo drammatico incidente è estremamente grave: un uomo di 76 anni, identificato come Donato Gerardi, proprietario di un ristorante a Massafra, ha perso la vita dopo essere stato trasportato in ospedale.

Inoltre, due individui di nazionalità romena sono stati feriti nel tragico evento.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Manduria e il dirigente della Stradale di Taranto, insieme ai mezzi del 118 per prestare soccorso alle vittime e procedere con i rilievi necessari.

Al momento, le cause dell’incidente rimangono avvolte nel mistero, e le indagini sono ancora in corso. La comunità locale è scossa da questo ennesimo evento tragico sulle strade, sottolineando l’importanza di indagare a fondo per prevenire futuri incidenti e migliorare la sicurezza stradale.

IMMAGINE DI REPERTORIO