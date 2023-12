Rapina aggravata a Lecce: fermo due gambiani indiziati

Nella prima mattinata, gli agenti in servizio di volante per il controllo del territorio in città eseguivano il fermo per indiziati di delitto di due gambiani per rapina aggravata in concorso.

Rapina in Via Centrale

Su segnalazione della centrale operativa, la volante interveniva in una via del centro di Lecce per una rapina nei confronti di un quarantenne residente a Lecce.

L’uomo riferiva agli agenti che dopo una serata passata in compagnia di una coppia di amici, mentre si dirigevano verso l’abitazione della coppia, si accorgevano di essere seguiti a breve distanza da due persone.

Intervento Immediato della Polizia

La ragazza, spaventata, accelerava il passo raggiungendo per prima la propria abitazione e, facendovi ingresso, lasciava socchiusa la porta per permettere al convivente e all’amico di entrare.

Questi nel frattempo venivano raggiunti dai due soggetti, uno dei quali minacciava il quarantenne con una bottiglia rotta e poi entrambi lo colpivano con calci e pugni, sottraendogli il cellulare.

Gambiani Irregolari con Precedenti di Polizia

La ragazza intanto aveva chiamato il 113 chiedendo l’intervento dei poliziotti che, giunti subito sul posto, raccoglievano le informazioni sui due aggressori e diramavano le ricerche alle altre pattuglie operanti sul territorio che, in poco tempo, davano esito positivo, rintracciandoli a poca distanza dal luogo della rapina.

I due identificati di nazionalità gambiana, rispettivamente di 26 e 27 anni, irregolari sul territorio, annoverano diversi precedenti di polizia.

I gambiani sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito e trattenuti in stato di fermo, indiziati di reato di rapina aggravata in concorso e considerati pericolosi per la sicurezza pubblica. In data odierna l’A.G. ha convalidato il fermo ed i soggetti sono stati accompagnati presso la locale Casa Circondariale.

Conclusioni

La rapina aggravata a Lecce è stata prontamente risolta grazie all’efficace intervento della polizia. Questo caso dimostra l’importanza della presenza e della reattività delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.