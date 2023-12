Nuova piastra oncoematologica all’ospedale di Barletta: approvazione del Ministero della Salute

Un significativo potenziamento della vocazione oncologica dell’ospedale di Barletta è in vista grazie all’approvazione del Ministero della Salute per un finanziamento di circa 9 milioni di euro destinato alla realizzazione di una nuova piastra oncoematologica. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dal presidente del gruppo Pd in Regione Puglia, Filippo Caracciolo.

Il successo di questo progetto è stato possibile grazie all’accordo di programma stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute, il quale è stato ratificato dal nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero. In totale, sono stati approvati 16 finanziamenti per la regione, tra cui spicca quello destinato al potenziamento e alla rifunzionalizzazione dell’ospedale di Barletta.

L’intervento prevede la creazione di una piastra onco-ematologica che rafforzerà ulteriormente la già rilevante vocazione oncologica del noto ospedale “Dimiccoli”. Tra i dettagli del progetto, si prevedono 16 posti letto dedicati all’oncologia, di cui due divisi, e 20 posti letto per l’ematologia, di cui quattro isolati. Inoltre, saranno implementate nuove sale operatorie, installata una nuova risonanza magnetica aperta e fornite attrezzature all’avanguardia per la radiologia.

Filippo Caracciolo ha sottolineato che questa nuova piastra rappresenterà un punto di eccellenza per l’intero sistema sanitario pugliese. In particolare, l’ospedale di Barletta vedrà migliorata la sua dignità e riceverà un potenziamento tanto atteso. Questo passo significativo contribuirà a garantire un servizio di qualità e all’avanguardia nel settore oncoematologico, rispondendo alle esigenze della comunità locale e delle regioni circostanti.