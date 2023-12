Stelle di natale per la vita: LILT Lecce e la lotta contro i tumori

Stelle di Natale per la Vita: Un Faro di Speranza nel Salento

Stelle di Natale per la Vita illumina le piazze del Salento dal 7 al 10 dicembre. Questa iniziativa, a cura della LILT Lecce, celebra la sua 32esima edizione, dimostrando un impegno costante nella lotta contro i tumori.

Solidarietà che Cresce come una Stella

Dal 1992, la vendita delle “Stelle di Natale” ha sostenuto numerose attività di LILT. Quest’anno, il contributo di 10 euro per ogni piantina va a finanziare i servizi gratuiti di prevenzione e assistenza oncologica. La generosità dei Salentini ha permesso di superare le 30mila piantine distribuite, un vero simbolo di speranza e solidarietà.

Educazione e Prevenzione: Pilastri della LILT

La LILT non si limita alla vendita di piantine. Il suo lavoro abbraccia l’educazione sanitaria, con progetti in oltre 50 scuole e iniziative nei luoghi di lavoro. In aggiunta, 33 ambulatori offrono consulenze specialistiche gratuite, un impegno fondamentale per la prevenzione.

Sostegno Oltre la Salute Fisica

Il supporto di LILT Lecce va oltre la prevenzione clinica. Il sostegno psicologico a pazienti e familiari, l’assistenza domiciliare oncologica e il trasporto per radioterapia rappresentano servizi vitali. La Giornata della Speranza contribuisce significativamente a queste attività.

Un Progetto per il Futuro: Centro ILMA

La raccolta fondi supporta anche il completamento del Centro ILMA a Gallipoli, un hub innovativo per la ricerca e la prevenzione del cancro. Questo progetto rappresenta un faro di speranza e di innovazione nel Salento.

Come Contribuire?

Partecipare è semplice: acquista una Stella di Natale presso le piazze del Salento o contatta LILT Lecce. Ogni gesto conta nella lotta contro i tumori.

Stelle di Natale per la Vita non è solo una campagna di solidarietà, ma un simbolo di comunità e di impegno collettivo. Unisciti a noi e illumina la speranza nel Salento.