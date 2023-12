Lavoro agricolo in Puglia: cruciale il contributo dei lavoratori extracomunitari

Il lavoro agricolo in Puglia rappresenta una pietra angolare dell’economia regionale, sostenuto in modo significativo dai lavoratori stagionali extracomunitari. Un recente decreto flussi triennale evidenzia il ruolo fondamentale di questi lavoratori per il settore agricolo della regione.

Il Ruolo dei Lavoratori Extracomunitari: In Puglia, il lavoro agricolo si avvale largamente della manodopera straniera, che costituisce quasi un terzo del totale nazionale. Questi lavoratori, essenziali per colture come frutta, viticoltura e ortaggi, rappresentano un elemento chiave nella produzione agricola regionale.

Il Decreto Flussi Triennale: Il decreto flussi triennale, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, stabilisce un aumento significativo delle quote di lavoratori stagionali, passando da 42.000 a 82.000 nel 2023, e fino a 90.000 nel 2025. Questo incremento rispecchia l’importanza crescente del lavoro agricolo in Puglia e la necessità di manodopera qualificata.

Contributo dei Lavoratori alla Comunità: Questi lavoratori non solo contribuiscono all’economia agricola, ma arricchiscono anche la cultura e la comunità regionale. Il loro impegno stagionale si traduce in un sostegno vitale per le aziende agricole locali.

Importanza dell’Efficienza nella Gestione dei Flussi: Per sostenere efficacemente il settore, è fondamentale una gestione efficiente dei flussi di lavoratori. La Coldiretti Puglia sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata per assicurare una forza lavoro regolare e combattere la concorrenza sleale.

Conclusioni: Il lavoro agricolo in Puglia, sostenuto dai lavoratori extracomunitari, è un pilastro fondamentale per l’economia regionale. Con il nuovo decreto flussi, si apre una nuova era di opportunità e crescita per il settore agricolo della regione.