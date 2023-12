Processo a Lecce: accuse di abuso su minorenni scuotono il basso salento

Il ‘Processo a Lecce’, che inizierà il prossimo 5 febbraio, cattura l’attenzione della comunità del Basso Salento. Una coppia è stata accusata di aver commesso abusi su minori in circostanze diverse, un caso che ha scosso l’opinione pubblica.

Il dibattimento, che si terrà presso il tribunale di Lecce, riguarda due individui, di 48 e 42 anni, rispettivamente. Secondo le accuse, essi avrebbero abusato di minori, figli di amici, in diversi momenti tra il febbraio e il luglio del 2022.

Durante l’udienza preliminare, presieduta dalla giudice Giulia Proto, le famiglie delle giovani vittime si sono costituite parti civili, rappresentate dagli avvocati Giorgio Caroli, Vincenzo Del Prete, Simone Viva e Giuseppe Castelluzzo. D’altro canto, gli imputati, che si dichiarano innocenti, saranno difesi dagli avvocati Fabrizio Mangia e Angelo Valente.

Secondo gli atti dell’inchiesta guidata dalla sostituta procuratrice Rosaria Petrolo, uno dei casi riguarda un ragazzo di 15 anni con difficoltà di apprendimento. Egli avrebbe assistito a momenti intimi della coppia e, rifiutandosi di partecipare, sarebbe stato costretto a subire atti sessuali contro la sua volontà. In un altro episodio, i coniugi avrebbero invitato un 14enne, il suo fratello e un loro amico a dormire nel loro letto, per poi compiere atti inappropriati.

Gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari nel settembre 2022, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, successivamente hanno ottenuto la libertà, con il divieto di avvicinamento alle vittime. Le testimonianze delle vittime, raccolte durante l’incidente probatorio, sono state supportate da una consulenza che ha confermato la loro attendibilità.

Il ‘Processo a Lecce’ si annuncia come un caso di grande risonanza, non solo per la gravità delle accuse, ma anche per le implicazioni sociali e legali che comporta. La comunità del Basso Salento attende con trepidazione l’esito di questo processo, che rispecchia una problematica purtroppo sempre più attuale: la tutela dei minori e la lotta contro gli abusi su di essi.

Conclusione: Questo caso, oltre a essere un importante momento giudiziario, rappresenta un campanello d’allarme per la società, sottolineando la necessità di una maggiore protezione e sensibilizzazione riguardo alla sicurezza dei minori. Il ‘Processo a Lecce’ non è solo una vicenda locale, ma un simbolo di una lotta più ampia contro la violenza sui più vulnerabili.