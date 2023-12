Operazione notturna a Lecce: arresto per detenzione illegale di esplosivi

Operazione Notturna a Lecce porta alla luce un caso di detenzione illegale di esplosivi. Leggi per saperne di più su questo evento eclatante.

Operazione Notturna a Lecce ha portato all’arresto di un ventottenne leccese per detenzione illegale di esplosivi. Questo episodio, che ha messo in luce gravi problemi di sicurezza, si è verificato in una zona periferica della città, dove la polizia, durante un controllo di routine, ha fatto una scoperta inquietante.

Contesto dell’Operazione

Gli agenti, in servizio serale, si sono imbattuti in due auto e quattro individui in un piazzale isolato. Dopo aver fermato e identificato queste persone, tra cui un ragazzo incensurato e un altro con precedenti di polizia, la perquisizione delle autovetture ha rivelato la somma inaspettata di 3850 euro, senza una spiegazione chiara.

Scoperta e Azione della Polizia

Successive indagini hanno portato gli agenti a un deposito vicino, sospettato di contenere materiale pirotecnico. Qui, hanno scoperto un’enorme quantità di esplosivi illegali. In totale, sono stati trovati 1455 manufatti esplodenti, pari a circa 44 kg di miscela pirotecnica, il tutto situato pericolosamente vicino a un gruppo elettrogeno in un seminterrato condominiale.

Risvolti Legali e di Sicurezza

A seguito di queste scoperte, il giovane è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica di Lecce. Inoltre, ai due uomini della provincia di Catanzaro è stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla città.

Conclusione

Questo episodio di Operazione Notturna a Lecce evidenzia la continua lotta contro la criminalità urbana e la detenzione illegale di materiali pericolosi. È un promemoria della costante vigilanza necessaria per garantire la sicurezza pubblica.