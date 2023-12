Controllo straordinario in Puglia: Carabinieri intervengono a Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna

Controllo straordinario in Puglia, precisamente a Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna, ha visto i Carabinieri impegnati in un’operazione di grande rilievo. Nel contesto di un servizio mirato ad elevare la percezione di sicurezza e serenità nella cittadinanza, soprattutto in vista delle festività natalizie, questo intervento si è rivelato cruciale.

Intensificazione dei Controlli

Nei giorni scorsi, un numero significativo di pattuglie è stato schierato per monitorare le aree più frequentate e sensibili, inclusi i luoghi della movida e gli istituti scolastici. Il controllo di decine di auto e la verifica di 3 esercizi pubblici hanno portato all’identificazione di 120 persone.

Risultati dell’Operazione

L’operazione ha portato a risultati concreti:

Un giovane di 22 anni è stato denunciato per evasione, avendo violato le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Un individuo di 41 anni è stato denunciato per furto e tentato furto aggravato di autovetture.

Tre persone, inclusi un minorenne, sono state segnalate per detenzione di marijuana e hashish per uso personale. In un caso, è stata ritirata la patente di guida come previsto dalla normativa vigente.

Impatto sulla Comunità

Questo controllo straordinario in Puglia dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Tali operazioni sono fondamentali per prevenire reati e mantenere un ambiente sicuro, specialmente durante periodi festivi.

Conclusioni

In conclusione, l’intervento dei Carabinieri a Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna evidenzia l’efficacia dei controlli straordinari nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza. Queste azioni rafforzano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e contribuiscono a creare una comunità più sicura.