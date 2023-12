Soccorso marittimo efficace a Taranto: salvataggio in notturna

Il Soccorso Marittimo Efficace a Taranto si è ancora una volta dimostrato fondamentale nella gestione di un’emergenza in mare. Nella scorsa notte, la Guardia Costiera di Taranto è stata chiamata ad intervenire per un caso di malore a bordo della nave mercantile SIDER BILBAO, ancorata in rada.

Prontezza e Professionalità nel Soccorso

Non appena ricevuta la segnalazione, il personale della Guardia Costiera ha mostrato un’immediata reattività. La motovedetta si è distaccata dall’ormeggio in soli cinque minuti, dirigendosi verso la nave in difficoltà.

Dettagli dell’Operazione

Il marittimo in difficoltà, un filippino di 55 anni, presentava un grave malessere intestinale ma era ancora cosciente. Con l’ausilio di un collega, è riuscito a calarsi dalla nave utilizzando la biscaggina di bordo. Questa operazione ha dimostrato non solo il coraggio del marittimo ma anche la solidarietà e l’efficienza dell’equipaggio.

Intervento Tempestivo del 118

All’arrivo della motovedetta, il personale del 118 ha prontamente fornito le prime cure al marittimo, offrendo il necessario sollievo. Il successo di questa operazione risalta l’importanza del Soccorso Marittimo Efficace a Taranto e la collaborazione tra le diverse entità di soccorso.

Conclusioni e Riconoscimenti

Questo episodio sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata e di una risposta rapida in situazioni di emergenza in mare. La Guardia Costiera di Taranto ha dimostrato ancora una volta la sua competenza e prontezza nel garantire sicurezza e assistenza in mare.