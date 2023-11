Incendi distruttivi a Rocchetta: associazione LiberaMente colpita per l’ottava volta

Incendi Distruttivi a Rocchetta: un’escalation di violenza contro l’associazione LiberaMente ha scosso la comunità. L’ultimo in una serie di attacchi mirati ha lasciato l’associazione in rovina, sollevando domande sulla sicurezza e il futuro del turismo nella regione.

Rocchetta Sant’Antonio si è svegliata con una triste realtà: un nuovo episodio di violenza ha colpito l’associazione LiberaMente. Nella notte del 29 novembre, ignoti hanno appiccato fuoco ai locali dell’organizzazione, rendendo questo il più recente degli “Incendi Distruttivi a Rocchetta”. Quest’atto rappresenta l’ottavo attacco in soli due anni, una serie di intimidazioni che sta turbando profondamente la comunità.

LiberaMente, guidata dal presidente Gabriele Mastromatteo, è conosciuta per il suo impegno nel promuovere il turismo locale. Attraverso infopoint e l’organizzazione di eventi, l’associazione si è impegnata attivamente nella valorizzazione del territorio. Questi atti vandalici non solo minano il morale degli abitanti, ma pongono serie domande sulla sicurezza e l’attrattiva turistica della zona.

Gli incendi distruttivi a Rocchetta non sono solo un attacco all’associazione, ma un segnale allarmante per la comunità intera. L’intervento dell’Arma dei Carabinieri, che sta conducendo indagini per risalire agli autori, è un passo cruciale per garantire giustizia e sicurezza.

Il turismo, vitale per Rocchetta Sant’Antonio, è ora sotto minaccia. Questi eventi potrebbero avere ripercussioni negative sulla percezione del luogo come destinazione sicura. Inoltre, la resilienza e la determinazione di LiberaMente nel continuare la loro missione nonostante le avversità è ammirevole.

In conclusione, gli incendi distruttivi a Rocchetta non sono solo una sfida per l’associazione LiberaMente, ma un campanello d’allarme per tutta la comunità. La risposta a questi atti, sia a livello locale che nazionale, sarà cruciale per determinare il futuro della regione e la sicurezza dei suoi abitanti.