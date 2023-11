Atleti pugliesi al King of Taekwon-do in Grecia: una sfida internazionale

La rappresentanza italiana al prestigioso evento “King of Taekwon-do” in Grecia vede protagonisti 22 atleti pugliesi, segnando un momento significativo per il Taekwon-do italiano. Questa competizione internazionale, che si svolgerà a Salonicco dall’1 al 4 dicembre, accoglie oltre 1500 atleti da tutto il mondo, testimoniando l’importanza crescente di questo sport a livello globale.

Un Team di Alto Livello

Il gruppo selezionato da Fitsport Italia, guidato dagli esperti coach Ruggiero Lanotte e Raffaele Ardito, è composto da atleti di spicco delle varie realtà agonistiche della Bat. Fra questi, spiccano nomi come Francesco Manna, Antonio Guglielmi, Ruggero Dagnello, Anna Dea Dascanio, e molti altri, ognuno con un palmares invidiabile e una preparazione atletica di alto livello.

Obiettivi e Aspettative

L’obiettivo principale per gli atleti pugliesi al King of Taekwon-do in Grecia è di affrontare sfide internazionali e acquisire esperienza in vista dei Campionati Europei previsti in Slovenia nel 2024. La partecipazione a Salonicco rappresenta un’opportunità unica per confrontarsi con gli standard più alti nel panorama del Taekwon-do mondiale.

Una Rappresentanza Diversificata

Oltre al Team Federico II Barletta – Andria, la Puglia si fa onore anche con la partecipazione di altri team di rilievo, come il Team Rea Sport Canosa di Puglia, con atleti del calibro di Ferdinando Pistillo e Samuel Tiani, e il Team Pistillo Spinazzola-Minervino, tra cui spicca la presenza di Mariangela Cicchelli. La presenza di atleti di diverse fasce d’età e categorie dimostra la versatilità e la profondità del talento pugliese in questo sport.

In Conclusione

La partecipazione degli atleti pugliesi al King of Taekwon-do in Grecia è un importante passo verso la riaffermazione dell’Italia nel panorama internazionale del Taekwon-do. Con determinazione, talento e preparazione, questi atleti sono pronti a dimostrare che lo sport italiano ha molto da offrire sul palcoscenico mondiale.