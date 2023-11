A Taranto, con il progetto Best, una boa per il monitoraggio delle acque

Comune di Taranto e Capitaneria di Porto hanno firmato un protocollo d’intesa per la consegna all’ente civico di un’area nel primo seno di Mar Piccolo.

Si tratta di un passaggio necessario per dare seguito a una delle azioni previste dal progetto Best, realizzato dalla Regione Puglia grazie alle risorse del “Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”, che vede la collaborazione dell’amministrazione locale per l’installazione di una boa multiparametrica per monitorare in continuo lo stato di salute dello specchio acqueo.

Il capitano di vascello Rosario Meo e il sindaco Rinaldo Melucci hanno sottoscritto il documento che consentirà al progetto Best di esaurire anche questa importantissima azione e di posizionare nei prossimi giorni questo delicato strumento di analisi.

«Questo progetto ha una valenza scientifica di assoluto rilievo – le parole del primo cittadino – ma ci fornirà anche alcune indicazioni pratiche, soprattutto per i nostri mitilicoltori. Monitorando temperatura, torbidità, concentrazione di ossigeno e altri numerosi parametri, infatti, questa boa produrrà dati fondamentali per valutare l’impatto del cambiamento climatico sulla coltivazione delle nostre cozze e orientare anche le scelte politiche e produttive».