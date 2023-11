Turismo in Puglia. I dati del 2023. Siamo tra le prime 3 migliori regioni Italiane per il turismo enogastronomico e natura

Turismo: Emerge la Puglia, tra le 3 migliori regioni italiane per turisti enogastronomici. Al TOP vacanze per cibo e natura. Questi dati emergono dall’analisi di ARET Puglia, relativi al 2023, presentata in occasione dell’Assemblea Nazionale di Terranostra, l’associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti.

Il 32% dei turisti enogastronomici italiani ritiene che la Puglia sia una delle tre migliori regioni italiane. Questa valutazione è basata sulla qualità del cibo offerto dalla regione, ma anche sull’ospitalità delle masserie contadine che propongono le ricette tipiche della tradizione pugliese.

In aggiunta, il 23% dei turisti italiani ha dichiarato di avere pianificato un viaggio in Puglia con l’obiettivo di esplorare le delizie enogastronomiche della regione. Ancora più significativo è il fatto che oltre il 20% dei turisti italiani ha affermato di aver visitato la Puglia specificamente per immergersi in esperienze enogastronomiche.

Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia, ha sottolineato che gli agriturismi offrono non solo alloggio e ristorazione, ma anche degustazioni e una vasta gamma di attività per gli ospiti, garantendo giornate ricche e rilassanti allo stesso tempo.

I turisti che scelgono l’agriturismo in Puglia sono motivati principalmente dal desiderio di entrare in contatto con la natura. Al secondo posto, troviamo l’enogastronomia, un trend trainato da cuochi contadini e agricoltori chef che preparano piatti utilizzando i prodotti coltivati direttamente in azienda, spesso recuperando antiche ricette della tradizione rurale.

La terza motivazione principale è la ricerca di relax, ma alcuni scelgono l’agriturismo per sfuggire all’inquinamento delle città o per praticare attività sportive.

L’interesse per l’agriturismo è dimostrato anche dal fatto che ben 22 milioni di italiani sarebbero interessati a gestire una struttura agrituristica, secondo un sondaggio di Coldiretti. La provincia di Lecce guida la classifica regionale con 369 agriturismi, seguita da Bari con 139, Brindisi con 122 e Foggia con 119 strutture. Taranto conta 87 aziende agrituristiche, mentre la BAT ne ha 27.

In conclusione, la Puglia si conferma una destinazione di prim’ordine per i turisti enogastronomici, con l’agriturismo in forte crescita e un’ampia gamma di offerte per chi cerca un’esperienza autentica nel cuore della tradizione culinaria pugliese.