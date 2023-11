I detenuti scendono in campo per i bambini malati di tumore di Taranto

Il Teatro Comunale Fusco di Taranto sarà il palcoscenico di un evento straordinario il prossimo 14 dicembre: “La sera dei miracoli – Quando incontra l’incanto”, una manifestazione benefica diretta artisticamente dalla vocal coach Miriam Serio. L’obiettivo principale è raccogliere fondi destinati al reparto oncoematologico pediatrico dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto.

L’iniziativa vede la partecipazione del Centro Socio Educativo “Fieri Potest” e della cooperativa Nuova Luce di Taranto con il progetto “Accorda la mente”. Ospiti d’onore saranno Gianni Sperti, Enzo Compagnoli e il produttore discografico Matteo Tateo. I biglietti per lo spettacolo possono già essere prenotati chiamando i numeri telefonici 327:5476851 e 327:6944147. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Taranto e inizierà alle ore 20:00.

“La sera dei miracoli – Quando incontra l’incanto”, è un progetto ideato da Miriam Serio, rappresentante per la Puglia di Sanremo Junior. Coinvolge i giovani ospiti del Centro Socio Rieducativo “Fieri Potest” e della cooperativa Nuova Luce di Taranto con il progetto “Accorda la mente”, impegnati nel percorso di reinserimento sociale dopo periodi di detenzione.

Il progetto benefico di Miriam Serio è giunto al quarto anno di impegno a favore del Centro Oncoematologico Pediatrico dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, intitolato a Nadia Toffa. Grazie a questa iniziativa, il reparto ha potuto acquisire attrezzature essenziali per il monitoraggio durante le sedute chemioterapiche.

La motivazione di Miriam Serio nasce da una personale perdita e da un senso di impotenza che ha spinto l’artista a dedicarsi all’impegno solidale. Il progetto ha preso vita a Lecce, per poi estendersi a Taranto, unendo la musica alla solidarietà. La serata promette un connubio tra esibizioni dei giovani del “Fieri Potest” e di quelli di “Accorda la mente” e le note del maestro Enzo Campagnoli, noto per la sua esperienza come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo e con talent show come Amici di Maria De Filippi.

“La sera dei miracoli – Quando incontra l’incanto” si configura come un evento straordinario che unisce arte e solidarietà per una causa nobile.