Cultura del mare in festa: Manfredonia promuove la conoscenza nautica

La recente iniziativa a Manfredonia, denominata “Cultura del Mare in Festa”, ha messo in luce l’importanza della cultura nautica tra gli studenti della regione. L’evento, organizzato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia e supportato dalla Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica, ha attirato l’attenzione per il suo impegno nel promuovere la conoscenza del mare.

Partecipazione degli Istituti: Diversi istituti, tra cui I.S. “Roncalli – Fermi- Rotundi -Euclide” e I.P.E.O.A. “M. Lecce” di Manfredonia, hanno preso parte a questo evento formativo, con circa 300 studenti coinvolti, alcuni anche in modalità remota.

Relatori e Tematiche: Tra i relatori di spicco, il Contrammiraglio Vincenzo Leone e il Capitano di Fregata Antonio Cilento hanno discusso le opportunità lavorative nel settore nautico. La conferenza è stata un’occasione preziosa per gli studenti per comprendere meglio le professioni legate al mare.

Collaborazioni e Futuri Progetti: La collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Manfredonia e gli istituti educativi locali è un esempio brillante di come l’educazione possa essere allineata con settori professionali specifici. Un progetto di accordo è in fase di elaborazione per promuovere ulteriormente la cultura nautica.

Conclusioni e Prospettive: La “Cultura del Mare in Festa” non è solo un evento, ma un passo avanti nella formazione dei giovani. Gli studenti hanno avuto la possibilità di esplorare le professioni marine e comprendere l’importanza del mare nella loro vita e nella comunità.