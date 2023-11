Gianluca Mongelli un appello per i giochi del Mediterraneo

Gianluca Mongelli, coordinatore FDI della città di Taranto rivolge un’appello al Commissario Ferrarese per salvare i Giochi del Mediterraneo

Gianluca Mongelli coordinatore cittadino FDI rivolge un Appello dopo aver appreso, con vivo sgomento, il concreto rischio che il progetto della piscina olimpionica, oggetto da sempre di proclami e perfino, nell’aprile del 2023, premiata al concorso per la migliore progettazione, non veda la luce. La stessa sorte riguarda diverse opere inizialmente previste e propagandate nelle campagne elettorali, ma per le quali mancherebbero i tempi e gli elementi essenziali per appaltare le opere.

“Taranto ha bisogno di riscatto reale e concreto” Gianluca Mongelli si rivolge al commissario Ferrarese per salvare i giochi del Mediterraneo e afferma:

“….Non c’è più tempo per le polemiche, dinanzi ad un annunciato ennesimo disastro, lanciamo un accorato appello al Commissario Ferrarese, anche nella sua veste di neo Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, affinché possa trovare, nel breve volgere di tempo ed anche attraverso poteri straordinari, soluzioni alternative atte a garantire che i Giochi del Mediterraneo vedano la città di Taranto protagonista principale dell’evento e che siano realizzate le relative indispensabili opere, tra cui c’è ovviamente la piscina olimpionica, anche per poter dotare la città di Taranto di strutture pubbliche utili alla collettività, soprattutto oltre la parentesi temporale dei Giochi.”