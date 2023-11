Il sentiero Italia CAI: tre giorni di scoperta nella Murgia pugliese

Nel suggestivo scenario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra le città di Ruvo di Puglia e Altamura, il Club Alpino Italiano (CAI) si prepara a raccontare il “Sentiero Italia”, un’avventura che percorre l’intera Penisola in 8000 chilometri. Dal 1 al 3 dicembre, una serie di eventi affascinanti e coinvolgenti porteranno gli amanti dell’escursionismo a scoprire la bellezza di questa terra, attraverso escursioni, incontri, musica e autentica enogastronomia.

La guida “Sentiero Italia CAI”, suddivisa in 12 volumi, è il risultato di un ambizioso progetto che ha coinvolto 25 autori nel corso di un anno, mappando, fotografando e analizzando ogni passo dei 5 milioni necessari per completare il Sentiero. La presentazione della guida sarà accompagnata da tre giorni intensi di attività e scoperte nel cuore della Puglia.

Francesco Tarantini, Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, esprime il suo entusiasmo per l’evento: “Fa piacere che il Parco Nazionale dell’Alta Murgia sia stato scelto per la presentazione di un’autorevole guida che rappresenta un contributo importante per la conoscenza del nostro territorio, promuovendone una fruizione che favorisce la sostenibilità.”

Corrado Palumbo, autore della Guida per il tratto pugliese del Sentiero Italia CAI, sottolinea l’occasione unica: “Sarà l’occasione per far conoscere, oltre agli splendidi panorami e alle sensazioni uniche che la Murgia sa offrire, anche lo spirito di accoglienza tipico del popolo pugliese. Si tratta di un evento unico che darà la possibilità di incontrare tanti “autori in cammino”.”

Il programma, aperto a tutti, comprenderà visite culturali, escursioni panoramiche e momenti conviviali, con il punto culminante rappresentato dalla presentazione ufficiale delle guide il 2 dicembre alle ore 18:00 presso Tenuta Tedone Consolini. Il Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini, e Agostino Iacobellis, Presidente GR CAI Puglia, parteciperanno all’evento.

Il Sentiero Italia CAI attraversa valli, montagne, coste e città d’arte, toccando luoghi di straordinaria bellezza e importanza storica. Una vera e propria avventura che coinvolge venti regioni, sedici parchi nazionali e sessanta parchi e riserve regionali, promuovendo la scoperta del territorio italiano attraverso l’escursionismo.

Il programma dettagliato delle tre giornate è disponibile, con possibilità di prenotazione, presso la Tenuta Tedone Consolini. Un’opportunità unica per immergersi nella natura incontaminata della Murgia, assaporare prelibatezze enogastronomiche locali e vivere l’emozione di camminare sulle tracce del Sentiero Italia CAI.