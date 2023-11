PSI Taranto: da Melucci diktat, sete di potere e mancanza di rispetto per le persone

Paolo Castronovi, Segretario provinciale PSI

Il Partito Socialista Italiano di Taranto, a seguito dei nuovi assetti della Giunta Melucci e la conseguente estromissione dell’avv. Di Santo, ha diramato agli organi d’informazione un comunicato che qui di seguito pubblichiamo

È accaduto quello che temevamo.

La soluzione all’ennesima pantomima in giunta è stata trovata nella revoca da parte del Sindaco della delega al nostro assessore Avv.to Laura Di Santo che in questo anno di amministrazione ha sempre lavorato per il bene della città in ciascuno dei ruoli che gli sono stati affidati.

Evidentemente i diktat e la sete di potere esterna alle mura cittadine in combinato disposto con la mancanza di rispetto per le persone, continuano a prevalere sul buon senso e sulla buona amministrazione.

A questo atto che modifica ulteriormente gli equilibri faticosamente raggiunti il Partito Socialista Italiano non può che rispondere con una fase di profonda riflessione insieme agli organismi ed ai propri elettori.

Con coerenza e senza le chiacchiere sentite in questi giorni il nostro consigliere comunale, Paolo Castronovi, lascerà con effetto immediato il ruolo di Presidente della commissione ambiente.