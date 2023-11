Il Sabato nero dei mercati in Puglia

Il 25 novembre 2023 è stato un sabato nero per i mercati in Puglia, con avverse condizioni meteorologiche che hanno causato notevoli disagi agli ambulanti, in particolare quelli appartenenti alla categoria considerata più vulnerabile. La pioggia insistente e il forte vento non solo hanno costretto gli operatori a ritirarsi dai luoghi di lavoro previsti, ma hanno anche provocato danni alle strutture utilizzate per le attività commerciali itineranti.

In questo contesto difficile, l’Associazione di Rappresentanza CasAmbulanti ha sollevato nuovamente una questione che è stata al centro dell’attenzione governativa grazie all’iniziativa promossa dall’associazione stessa. Il presidente Savino Montaruli ha puntato il dito contro l’Assessore regionale Alessandro Delli Noci, accusandolo di aver dimenticato gli ambulanti e il piccolo commercio.

“Mentre aspettiamo il riconoscimento della categoria come Disagiata, la Regione Puglia sembra aver dimenticato l’importanza del piccolo commercio”, ha dichiarato Montaruli. Ha ricordato che è stato aperto un “Tavolo di Concertazione Permanente” che sembra essere scomparso nel nulla. Nonostante il valido interlocutore rappresentato dall’Assessore Delli Noci, l’Associazione ritiene che non siano state adottate misure adeguate per fronteggiare le emergenze del settore.

“Le emergenze sono molte e di enorme portata”, ha sottolineato Montaruli, “se la Regione si distogliesse dall’elargire prebende pubbliche ai soliti noti, potrebbe rendersi conto delle reali difficoltà sociali ed economiche della categoria e adottare misure tempestive. Ritardare ulteriormente potrebbe rendere inefficaci e meramente propagandistiche le eventuali contromisure.”

Il presidente CasAmbulanti ha concluso la sua dichiarazione con schiettezza, evidenziando la necessità di una risposta immediata alle difficoltà che gli ambulanti stanno affrontando, e ribadendo la volontà dell’associazione di lavorare con le istituzioni regionali per trovare soluzioni concrete e sostenibili per il settore. Resta ora da vedere se l’Assessore Delli Noci risponderà a questa chiamata all’azione e convocherà il tanto discusso Tavolo di Concertazione Permanente per affrontare le sfide del settore ambulante in Puglia.