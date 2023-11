Barletta- Lezione contro la violenza

Barletta- un lezione di legalità dai carabinieri per la “giornata internazionale contro la violenza sulle donne “

Barletta a lezione con i Carabinieri. Gli studenti affrontano la violenza di genere e le sue nuove forme, in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne”. Il Comando Provinciale di Trani ha promosso un’iniziativa presso la succursale del Liceo “A. Casardi” di Barletta per fornire agli studenti strumenti di riflessione sulla tematica della violenza di genere.

Gli studenti, composti in gran parte da ragazze, hanno avuto l’opportunità di interagire con i Carabinieri locali. Quindi affrontare il tema della violenza di genere attraverso esempi e testimonianze vissute in prima persona dal personale delle Forze dell’Ordine è stato molto significativo. L’incontro è iniziato con un messaggio diretto da parte dei Carabinieri. Hanno sottolineato l’importanza di denunciare e chiedere aiuto. -“Ci confrontiamo con donne vittime di violenze, che si affidano a noi, chiedendoci aiuto per uscire dalla prigione in cui si trovano, fatta troppo spesso di botte, minacce e insulti”.

Durante l’incontro, è stato affrontato anche il tema del cyberbullismo, il revenge porn, l’hate speech e il body shaming. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di comprendere il contesto normativo di riferimento, che svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro la violenza di genere. Affermano i carabinieri: -“Il nostro obiettivo è tenere sempre alta la guardia su questi argomenti, soprattutto in un contesto in cui le nuove generazioni sono sempre più coinvolte nei social media e nei luoghi virtuali”

L’iniziativa ha ricevuto una risposta positiva da parte degli studenti e delle scuole, che intendono continuare questa preziosa collaborazione con le Forze dell’Ordine per formare, educare e proteggere le nuove generazioni, dai rischi associati alla violenza di genere e alle nuove sfide della società digitale.