Furto a Noicattaro: arrestato 28enne per intrusione in casa di anziano

Furto a Noicattaro

In un tranquillo quartiere di Noicattaro, una piccola cittadina pugliese, si è verificato un episodio di furto che ha scosso la comunità. Un giovane di 28 anni, di origine georgiana, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Triggiano per essersi introdotto nella casa di un anziano.

La notte dell’incidente, il giovane ha approfittato della vulnerabilità dell’anziano proprietario, ultra 90enne, che stava dormendo da solo nella sua abitazione. Forzando una persiana, l’arrestato è entrato nella casa con l’intento di rubare denaro e oggetti preziosi.

Fortunatamente, due vicini di casa, attenti e vigili, si sono accorti dell’insolito movimento e hanno immediatamente allertato i Carabinieri. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno sorpreso il 28enne mentre rovistava negli armadi.

Questo furto a Noicattaro ha messo in luce la questione della sicurezza degli anziani, spesso vittime facili di reati a causa della loro maggiore vulnerabilità. Il caso ha generato un dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle abitazioni, specialmente quelle di persone anziane e sole.

Per l’anziano, l’incidente si è concluso fortunatamente solo con uno spavento. Per il giovane, invece, le autorità giudiziarie hanno disposto il trasferimento nel carcere di Bari, dove attende il processo per il suo gesto.

La rapida risposta dei vicini e dei Carabinieri ha sottolineato l’importanza della solidarietà e della vigilanza comunitaria. Questo episodio di furto a Noicattaro è un chiaro esempio di come l’attenzione e la prontezza di reazione possano svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione e nella risoluzione di situazioni di pericolo.