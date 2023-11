Prima la gioia per i genitori poi la tremenda notizia: il bambino è morto

Una tragedia ha colpito l’ospedale di Galatina lo scorso 17 novembre, quando un neonato, nato mediante cesareo il giorno precedente, è deceduto il giorno successivo senza apparenti complicanze legate al parto. La Procura locale ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su questa drammatica vicenda.

Il neonato, apparentemente sano e privo di patologie, era stato lasciato accanto alla madre nella stanza d’ospedale. Tuttavia, il giorno dopo la sua nascita, il piccolo ha improvvisamente smesso di respirare, portando a una tragedia che ha sconvolto la famiglia e il personale medico presente.

Nonostante non siano emerse complicanze durante il parto e non fossero state riscontrate anomalie di salute nel neonato, i genitori, sconvolti dalla perdita, hanno deciso di presentare una denuncia nei confronti dell’ospedale di Galatina. Questa denuncia ha innescato l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura per determinare le circostanze che hanno portato alla morte del neonato.

La Procura ha già richiesto le cartelle cliniche del neonato e ha disposto l’esecuzione di un’autopsia per cercare di comprendere le cause del decesso. Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio degli investigatori, compresa quella della “morte in culla”, una situazione tragica in cui il bambino muore senza che vi siano segni o fatti pregressi che ne giustifichino l’esito nefasto.

La comunità di Galatina è sotto shock per questa dolorosa vicenda, mentre l’attenzione dell’opinione pubblica è rivolta all’evolversi delle indagini. La Procura si impegna a fare luce sulla morte del neonato, fornendo risposte tanto attese quanto necessarie per comprendere e affrontare questa tragedia che ha colpito una giovane famiglia.