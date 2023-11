Rinnovato l’accordo tra il governo italiano e la NATO in Puglia. Un’Alleanza per la Pace e la Prosperità dal 1972

L’accordo rinnovato tra il governo italiano e la NATO segna un nuovo capitolo nella cooperazione tra le due parti, ponendo le basi per ulteriori capacità operative a supporto di tutti i paesi membri dell’Alleanza Atlantica. La presenza della NATO in Puglia continua ad essere un elemento cruciale per la sicurezza e la prosperità della regione, un patrimonio importante per l’intera nazione.

Lo ha sottolineato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, come anche l’importanza strategica della presenza NATO in Puglia, in particolare a Taranto, centro di eccellenza per le attività logistiche dell’Alleanza. La logistica è fondamentale per qualsiasi operazione umana, e la presenza della NATO nella regione, significa l’utilizzo del porto, dell’aeroporto di Grottaglie e della base militare, oltre a generare numerosi posti di lavoro. Questi sono elementi cruciali per l’economia e la sicurezza della regione.

Il SOC di Taranto ha una storia lunga e importante, da quando è stato istituito per svolgere funzioni di deposito. Attualmente, rappresenta una delle sedi internazionali della NATO Support and Procurement Agency (NSPA) , in occasione di calamità e crisi nazionali ed internazionali, ha reso disponibili i propri materiali ed assetti in diverse circostanze e con enorme vantaggio per la collettività.

L’ambasciatore italiano presso la NATO, Marco Peronaci, ha evidenziato l’importanza dell’accordo tra il governo italiano e la NATO dopo più di 50 anni, per rafforzare il Southern Operational Centre. Questo centro, insieme ad altre infrastrutture nella regione, contribuisce alla sicurezza del paese e dell’Alleanza, oltre a offrire opportunità per nuovi investimenti.