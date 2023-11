Il Liceo Classico Socrate di Bari confermato al vertice secondo Eduscopio 2023

Nella recente edizione di Eduscopio 2023, la piattaforma web di riferimento per famiglie e studenti nella scelta dei percorsi formativi della scuola secondaria in Italia, il Liceo Classico Socrate di Bari ha mantenuto la sua posizione di prestigio come il migliore nella categoria dei licei classici, confermando la sua leadership rispetto all’anno precedente.

Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, esperti di Eduscopio, ha valutato le scuole superiori in base a diversi parametri, tra cui la percentuale di studenti diplomati senza aver mai ricevuto bocciature, le performance al primo anno di università e il tasso di occupazione post-diploma. Il Liceo Socrate ha brillato in tutte queste categorie, attestandosi come un’eccellenza nel panorama educativo italiano.

Il successo straordinario del Liceo Socrate può essere attribuito a una serie di fattori chiave. In primis, un corpo docente altamente qualificato e appassionato, dedicato non solo alla trasmissione del sapere ma anche a instillare nei propri studenti la passione per l’apprendimento. Questo si traduce in un ambiente scolastico stimolante e inclusivo, che favorisce la crescita personale e professionale degli studenti.

L’offerta didattica del Liceo Socrate è completa e articolata, coniugando le discipline tradizionali del liceo classico con un’innovazione costante. Il liceo ha dimostrato di essere attento alle discipline scientifiche e promuove attivamente scambi culturali con scuole di diverse nazioni, con particolare enfasi sulla collaborazione con istituti tedeschi.

Gli studenti stessi del Liceo Socrate concordano sulla qualità superiore della formazione ricevuta. Il corpo studentesco riconosce l’impegno costante della scuola nel fornire tutte le risorse necessarie per il successo degli studenti, creando un ambiente educativo in cui l’eccellenza è la norma.