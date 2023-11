Canosa di Puglia si prepara per un Natale di mercati straordinari

Nel cuore del periodo natalizio, Canosa di Puglia si appresta a vivere un’atmosfera unica grazie all’approvazione, durante la riunione del 22 novembre 2023 nella sala consiliare del comune, delle proposte di CasAmbulanti e Confesercenti BAT per l’organizzazione di mercati straordinari.

L’unanimità dei pareri forniti durante la riunione ha dato il via libera a un calendario di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza durante le festività. Le due associazioni hanno presentato proposte scritte che contengono date condivise, tra cui spiccano le domeniche 17 e 31 dicembre 2023, durante le quali si terranno mercati straordinari aggiuntivi riservati esclusivamente ai concessionari di posteggio del mercato del giovedì, senza riassegnazione.

Alcune date, come quella della vigilia del Santo Natale, sono state lasciate alla facoltà decisionale del comune di Canosa di Puglia, evidenziando la flessibilità del piano e la volontà di adattarsi alle esigenze locali.

Il Tavolo Permanente di concertazione comunale ha visto la partecipazione dei rappresentanti di importanti associazioni commerciali come Fiva-Confcommercio, Confcommercio Canosa, Confesercenti, Federcommercio, CasAmbulanti e G.O.I.A. Fenapi.

Il Presidente di CasAmbulanti, Savino Montaruli, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione delle proposte e ha sottolineato l’importanza di questo momento per la città. Montaruli ha evidenziato che Canosa di Puglia sta vivendo un periodo di significativi cambiamenti nel settore commerciale, con l’avvio della fase di studio del Documento Strategico del Commercio. Questo documento rappresenta un passo fondamentale per rivisitare e aggiornare la pianificazione del commercio, risalente a decenni fa.

Il Presidente ha inoltre sottolineato il suo impegno e quello di CasAmbulanti nel collaborare con il comune, come già avvenuto in passato, per contribuire al progresso e allo sviluppo del settore commerciale locale. Montaruli ha concluso sottolineando la volontà della sua associazione di partecipare attivamente a tutti gli incontri e le riunioni future, come segno di un impegno continuo e volontaristico per il bene della comunità.

Canosa di Puglia si prepara dunque a un Natale di festa e tradizione, arricchito dalla vitalità dei mercati straordinari che renderanno l’esperienza natalizia unica e indimenticabile per i cittadini e i visitatori.