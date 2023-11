MECSPE Bari 2023: crescita e sicurezza informatica al centro dell’industria manifatturiera pugliese

Oggi è stata inaugurata la seconda edizione di MECSPE Bari, l’evento di riferimento per l’industria manifatturiera del Centro e Sud Italia. Durante l’evento, sono emersi dati incoraggianti sullo stato del settore manifatturiero pugliese, evidenziando una crescita differenziata e un impegno crescente verso la sicurezza informatica e la sostenibilità.

L’industria manifatturiera in Puglia si conferma un pilastro essenziale per l’economia locale, con 23.340 imprese attive. La previsione di 9.400 nuove assunzioni nel trimestre nov.’23-gen.’24 testimonia la vitalità del settore. Tra i comparti pugliesi, la meccanica ha registrato un notevole aumento nell’export, raggiungendo quasi €1,52 miliardi nel 2022 (+14,7% rispetto al 2021), mentre l’automotive ha segnato €1,22 miliardi (+10,4%), con Bari in testa alla ripresa.

Sebbene la Puglia mostri un tasso di crescita più contenuto rispetto ad altre regioni, i dati del secondo quadrimestre 2023 indicano un ottimismo diffuso tra gli imprenditori. Oltre il 70% ritiene che il proprio portafoglio ordini sia allineato agli obiettivi aziendali, con tre quarti delle imprese prevedendo una stabilità o una crescita del fatturato entro la fine del 2023. L’86% delle aziende pugliesi si proietta verso una crescita nei prossimi due anni, puntando anche all’espansione in nuovi settori produttivi.

Gli investimenti nell’industria manifatturiera pugliese stanno assumendo una direzione sostenibile e innovativa, attirando l’attenzione delle nuove generazioni. Tuttavia, le sfide imminenti includono la necessità di affrontare la digitalizzazione, la sostenibilità e l’attrazione dei giovani talenti. Il sistema industriale dovrà collaborare per rendere le imprese più competitive a livello internazionale.

L’evento inaugurale di MECSPE Bari ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, industriali e accademici, sottolineando l’importanza di un dialogo sinergico per il progresso dell’industria manifatturiera. Le preoccupazioni degli imprenditori pugliesi, evidenzate dall’Osservatorio MECSPE, includono le difficoltà nel reperire risorse umane (59%) e l’aumento dei tassi d’interesse (56%). Quest’ultimo emerge anche come la principale preoccupazione per il futuro.

La trasformazione digitale e la sostenibilità sono diventate le direttrici principali per l’industria manifatturiera pugliese. La sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione, con oltre la metà delle aziende che considera la propria attività totalmente sostenibile. Sul fronte della digitalizzazione, più del 70% degli imprenditori dichiara una crescita digitale da media ad alta, focalizzandosi sulla sicurezza informatica e il cloud computing.

Per accelerare la trasformazione digitale, le imprese pugliesi riconoscono la necessità di risorse qualificate e formazione. Tuttavia, oltre il 65% degli imprenditori ritiene che le competenze del personale siano in linea con le esigenze aziendali. La collaborazione con istituti tecnici superiori, come l’ITS A. Cuccovillo di Bari, è considerata fondamentale per colmare il divario tra competenze richieste e disponibili.

MECSPE si pone come catalizzatore per la crescita e l’innovazione nel settore manifatturiero, offrendo agli imprenditori l’opportunità di esplorare soluzioni innovative e di ottenere informazioni chiave. L’evento, in programma fino al 25 novembre presso la Nuova Fiera del Levante, si prefigge di essere una piattaforma per promuovere la collaborazione e sensibilizzare le imprese sulle opportunità derivanti dalla trasformazione digitale e dalla sostenibilità.