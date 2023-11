Ritiro urgente di gamberi surgelati COOP per presenza non dichiarata di solfiti

Allerta Alimentare in Italia

Il Ministero della Salute e COOP Italia hanno emesso un avviso di richiamo per un lotto di gamberi surgelati. Questa misura precauzionale segue la scoperta di solfiti non dichiarati in etichetta, un potenziale allergene per alcune persone.

Dettagli sul Prodotto Richiamato

Il prodotto richiamato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 2H11 e il termine minimo di conservazione fissato al 10/08/2024. Le code di gamberi indopacifici scottate e surgelate sono state prodotte in India dalla Mangala Marine Exim India PVT.LTD per COOP Italia S.C.

Avviso ai Consumatori

I consumatori con allergia o intolleranza ai solfiti sono avvisati di non consumare il prodotto richiamato. Gli effetti collaterali possono variare da reazioni deboli a severe, soprattutto nei soggetti sensibili. Tuttavia, il prodotto rimane sicuro per chi non soffre di allergie ai solfiti.

Gestione del Richiamo

I punti vendita COOP sono attivamente coinvolti nella gestione del richiamo, rimuovendo il lotto interessato dalla vendita e informando i clienti sulle procedure di reso o sostituzione del prodotto.

Misure di Precauzione

Questo richiamo sottolinea l’importanza delle misure di precauzione e dell’etichettatura accurata per i prodotti alimentari. Gli enti regolatori e i produttori si impegnano a garantire la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori da potenziali allergeni.