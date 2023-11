Furto di carburante a Monte Sant’Angelo: pellegrini di San Michele bloccati

Furto carburante a Monte Sant’Angelo: pellegrini di San Michele subiscono un inaspettato contrattempo. Ladri lasciano il pullman ‘a secco’.

Un’Imprevista Sventura

Nel pittoresco scenario di Monte Sant’Angelo, un gruppo di pellegrini dedicati a San Michele ha subito un contrattempo inatteso. Al risveglio, hanno scoperto che il loro pullman era stato svuotato del carburante da ladri ignoti.

Ladri Esperti in Azione

Il furto, eseguito con una cisterna a giudicare dalla quantità di carburante asportato, ha lasciato il gruppo di fedeli senza mezzi per il rientro a casa. La comitiva, proveniente dalle aree di Romagna, aveva trascorso la giornata nella cittadina garganica, per poi pernottare in un hotel locale.

Disagi e Ritardi

Questo furto non solo ha provocato un danno economico significativo all’organizzazione del viaggio, ma ha anche causato ritardi e disagi per i pellegrini. La situazione ha richiesto un intervento rapido per garantire il ritorno a casa dei viaggiatori.

Un Fenomeno Preoccupante

Questo episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di pellegrinaggio e sottolinea la necessità di maggiore vigilanza e misure di sicurezza, specialmente in aree frequentate da turisti e pellegrini.

La Comunità in Ricerca di Soluzioni

Le autorità locali e i residenti di Monte Sant’Angelo si stanno mobilitando per affrontare il problema, assicurando che tali incidenti non compromettano l’esperienza spirituale dei pellegrini in futuro.