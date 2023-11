In una Foggia vigile, la Polizia di Stato ha incrementato le operazioni di contrasto all’immigrazione irregolare, un tema che si conferma in cima all’agenda della sicurezza nazionale. La Questura di Foggia si è fatta carico di questo impegno, attuando con determinazione provvedimenti amministrativi che riguardano la permanenza e l’espulsione di cittadini extracomunitari non in regola con i requisiti di soggiorno in Italia.

Foggia: rafforzato il contrasto all’immigrazione irregolare

La strategia di contrasto prende forma attraverso un bilancio di provvedimenti che, nei soli ultimi due mesi, hanno visto 13 espulsioni: 6 attraverso l’accompagnamento alla frontiera e 7 direttamente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.). Quest’ultimi sono luoghi dove si attende l’identificazione definitiva prima del rimpatrio forzato.

Foggia: rafforzato il contrasto all’immigrazione irregolare

L’azione della Polizia di Foggia si inserisce in un quadro di interventi che rispondono all’aumento degli sbarchi, con un’attività che non conosce sosta. L’obiettivo è quello di garantire l’ordine e il rispetto delle normative in un contesto di sfide migratorie sempre più complesse.

Foggia: rafforzato il contrasto all’immigrazione irregolare

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, dunque, prosegue nel suo ruolo di baluardo per la legalità, rafforzando il fronte del contrasto all’immigrazione irregolare con azioni mirate e costanti. La città, e con essa l’intero Territorio Nazionale, continua a vigilare, confermando il proprio impegno per una gestione dell’immigrazione che sia sicura, controllata e conforme ai dettami della legge.

Foggia: rafforzato il contrasto all’immigrazione irregolare