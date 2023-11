In un tragico evento che ha scosso la comunità di Barletta, il corpo senza vita di un uomo di 37 anni è stato scoperto questa mattina in un appartamento situato in via Turbine, una traversa di via Canosa. Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso sembrerebbe essere naturale.

Barletta: uomo di 37 anni trovato morto in appartamento, indagini in corso

Gli abitanti della zona, preoccupati, hanno allertato i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti sul posto insieme al personale della medicina legale di Bari. Le indagini sono ora nelle mani della Compagnia di Carabinieri di Barletta, che si occupa di chiarire le circostanze della morte.

Barletta: uomo di 37 anni trovato morto in appartamento, indagini in corso

L’incidente ha lasciato la comunità locale in stato di shock, con molti che si interrogano sulle circostanze che hanno portato alla prematura scomparsa dell’uomo. Mentre si attendono ulteriori informazioni, la comunità si stringe nel ricordo e nel lutto.