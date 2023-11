In una tranquilla notte del centro di Bari, la quiete è stata interrotta da un audace furto in via Abate Gimma. Il bersaglio di questa incursione notturna è stato un salone di parrucchiere, la cui vetrata di ingresso è stata brutalmente frantumata dai malviventi.

Bari: furto notturno in un salone di parrucchiere, vetrata frantumata

L’incidente si è verificato quando ignoti hanno infranto la vetrina del negozio, causando ingenti danni. Sorprendentemente, le prime informazioni suggeriscono che i ladri abbiano lasciato il posto senza rubare nulla di valore. Questo episodio segue di poco un altro furto simile avvenuto in via Re David, dove una macelleria-braceria è stata presa di mira.

Bari: furto notturno in un salone di parrucchiere, vetrata frantumata

Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini sull’accaduto. La comunità locale, già scossa dal recente episodio in via Re David, ora guarda con preoccupazione a questa nuova ondata di furti.

Bari: furto notturno in un salone di parrucchiere, vetrata frantumata

La serie di furti in questa zona di Bari solleva questioni sulla sicurezza e sulla necessità di misure preventive più stringenti. Intanto, gli abitanti del quartiere attendono con ansia gli sviluppi delle indagini e sperano in una rapida risoluzione.