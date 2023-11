Nel cuore pulsante di Bari, il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia diventa un faro d’azzurro, proiettando nel cielo notturno la luce dei diritti dei più piccoli. In occasione della Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, questo storico edificio si trasforma in un simbolo visivo del sostegno ai diritti dei bambini.

Bari illumina la notte per i diritti dell’infanzia

Con questo gesto, la Regione Puglia si unisce al Conadi nella missione di sensibilizzare la società sulla tutela dell’infanzia. Questa iniziativa di luce, che si svolge il 20 novembre, non è solo un simbolo ma parte di una serie di azioni che includono la presentazione del Rapporto Infanzia 2022, un documento fondamentale che illumina le condizioni dei giovani in Italia.

Le scuole della regione, insieme a rappresentanti delle autorità e figure pubbliche, s’illuminano di impegno, riflettendo l’azzurro della speranza e del diritto alla protezione, all’istruzione e all’ascolto. Bari, attraverso questi riflessi d’azzurro, invita a non restare nell’ombra ma a partecipare attivamente alla costruzione di un futuro dove i diritti dei bambini siano sempre al centro dell’attenzione.

Con l’illuminazione d’azzurro, Bari non solo celebra ma si fa portavoce di una promessa collettiva: quella di un mondo più giusto per l’infanzia. In questa serata di luce, la città di Bari diviene testimone di un impegno culturale e sociale, ricordandoci che la protezione dell’infanzia è la base per una società che guarda al futuro con occhi pieni di speranza.

