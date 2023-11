In una corsa contro il tempo, la comunità di Bosco Spinapulci si unisce nella ricerca di Giuseppe Pertosa, l’anziano di 82 anni scomparso dalla mattina del 16 novembre. Dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali appartenenti a Pertosa, le operazioni di ricerca sono state intensificate in un’area di oltre 200 ettari.

Foggia: ricerche Intensificate per anziano disperso a Bosco Spinapulci

Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri con il supporto del Centro Operativo Comunale di San Nicandro Garganico, stanno impiegando tutti i mezzi disponibili: cani da ricerca, droni, un elicottero e anche sommozzatori, per esaminare le piscine zootecniche della zona.

Il sindaco Matteo Vocale, nel corso di un briefing con i soccorritori, ha sottolineato l’importanza di questo ritrovamento e ha delineato il piano per le operazioni, che si concentreranno su un’area circoscritta e impervia.

Per una ricerca più efficace, è stata fatta un’appello alla popolazione locale, in particolare a chi conosce bene l’area boscosa: allevatori, cacciatori, fungaioli e camminatori. Tutti i volontari interessati a partecipare alle ricerche sono invitati a presentarsi al Coordinamento soccorsi in località Piscina Nuova.

Questa mobilitazione comunitaria riflette il forte legame e la solidarietà tra gli abitanti di Bosco Spinapulci, tutti uniti nel desiderio di riportare a casa il signor Pertosa.