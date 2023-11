Tutti i colori del vino, evento enoculturale in memoria di Antonella Immaginate un luogo dove la cultura e la bellezza si fondano in un unico proscenio dove la memoria è figlia della storia e con essa nasce l’atmosfera magica di un dipinto che si trasforma in un paesaggio.

Uno di quei paesi dove gli “occhi” della Recherche di Marcel Proust avrebbero riscoperto nuovi viaggi, dove finanche l’orizzonte di Cristoforo Colombo sarebbe arrivato “là dove le terre finiscono. Quando parliamo di un luogo, parliamo contemporaneamente di uno stile di vita”.

Artista è colui che esprime attraverso un’opera le proprie passioni, la propria essenza, i propri desideri. Il vino è una vera e propria opera d’arte da ammirare e degustare in tutte le sue forme. Il vino può diventare la guest star di una serata o far da contorno a momenti importanti di Art&Wine, un connubio tra due mondi apparentemente lontani, ma sensorialmente molto vicini.

Un evento enogastronomico in memoria di Antonella Natale, proseguendo insieme quello che avrebbe fatto lei: continuare a dipingere, a degustare vini e lottare con il suo sorriso gentile e l’animo sempre positivo.

È il senso profondo dell’evento, intitolato emblematicamente “Tutti i colori del vino”, che si è tenuto presso il D’Aragona Hotel & SPA in Conversano. L’evento è stato organizzato dalla Delegazione AIS Murgia in collaborazione con la famiglia di Antonella.

Serata magica e carica di amarcord dedicata al ricordo di Antonella Natale sommelier, donna, mamma e socia AIS recentemente scomparsa, uniti nel desiderio di ricordarla con tanta bella musica, arte, vino ed allegria e per sottolineare il legame con il nostro Bel Paese: “Il vino non è solo una bevanda, ma un ambasciatore della cultura locale”.

Le cantine vinicole diventano luoghi di incontro e celebrazione, dove le persone si riuniscono per assaporare le tradizioni regionali e celebrare la bellezza del territorio. Il vino si trasforma in un ponte tra il passato e il presente, collegando le generazioni attraverso il suo legame con la terra. In definitiva, il vino rappresenta una preziosa risorsa per valorizzare il territorio, contribuendo alla promozione della cultura e delle tradizioni locali. Ogni bottiglia è un invito a scoprire la storia di una regione, un’esperienza sensoriale che ci avvicina alle radici di un luogo e ci fa apprezzare la sua autenticità.

Una serata indimenticabile e originale che è stata in grado di coniugare diversi modi di fare arte: l’arte dell’enologia, la musica, la pittura. Ad ogni vino scelto, la descrizione e degustazione è stata guidata e curata magistralmente dal Delegato AIS Murgia Enzo Carrasso e dal Consigliere Nazionale AIS Giuseppe Baldassarre, abbinata alla musica del maestro Vito Nicola Paradiso. Contemporaneamente, il noto pittore e maestro di Antonella Carlo Molinari, noto per la sua originale arte, ha promosso il ritratto di Antonella.

La I di una serie di serate che avranno sempre l’arte sotto varie forme con un unico e originale filo conduttore: il vino, serate dedicate alla valorizzazione del territorio e delle produzioni identitarie. Il vino è la punta di diamante del paniere dei prodotti di qualità della nostra bella Italia.

Unire strumenti musicali, la chitarra, calici e pennelli, all’insegna della tradizione enoica più autentica nel ricordo di Antonella, significa coinvolgere tutti i cinque sensi ed offrire un’esperienza sensoriale e culturale completa oltre che unica.

L’arte espressa sotto varie forme, che ha consentito a tutti gli ospiti di percepire e quindi di apprezzare le sfumature del vino da assaggiare, le sfumature del vino che diventano colore per un quadro unico nel suo genere e le sfumature delle melodie musicali.

Il D’Aragona Hotel si è trasformato in galleria d’arte e spazio esperenziale per vivere un momento unico dove l’arte contemporanea si è fusa con il vino con lo scopo di solleticare, stimolare e sorprendere tutti i nostri sensi.

I partecipanti sono stati presi per mano e condotti alla scoperta di un luogo incantevole, in cui tutto è stato allestito alla perfezione per vivere una degustazione ricca di colori, musica e gusto, all’insegna della grande cultura vinicola e artistica. Un incontro di anime, soci AIS e non, di amici, di persone che riescono a fermare il tempo in diversi istanti che non siano mai perduti, dove l’arte ha abbracciato la strada della cultura viva ed enogastronomica.

D’Aragona Hotel luogo incantevole dove fermare nel tempo i ricordi più belli di Antonella. L’evento dell’AIS Murgia ha rappresentato per gli ospiti, uno stato d’animo da vivere e rivivere, ha dato agli appassionati, gli strumenti per un approccio concreto al vino, degustando insieme ai presenti, i prodotti delle undici cantine, un modo per assaporare, almeno per un giorno, la quotidianità di quanti hanno consacrato la loro vita al “Nettare degli Dei”.

Un evento che ha coinvolto il territorio nazionale e pugliese, dedicato ad appassionati ed intenditori che vogliono conoscere il vino attraverso i luoghi di produzione e la gente che vive per renderlo sublime.

Una serata completa di arte, magia, musica e cultura. I partecipanti sono stati presi per mano e condotti alla scoperta di un luogo incantevole, in cui tutto è stato allestito alla perfezione per vivere una cena ricca di colori, musica e gusto, all’insegna della grande cultura della Puglia. Tutti hanno trascorso una piacevole serata immersi nella scenografica sala assaporando i valori autentici dell’Italia.

Un incontro di anime, di amici, di persone che riescono a fermare il tempo in diversi istanti che non siano mai perduti, dove l’arte ha abbracciato la strada della cultura viva e gastronomica.

Tutti i colori del vino ha rappresentato un moltiplicatore, un’occasione per il territorio che fa bella mostra di sè in tutte le sue sfaccettature: dall´enogastronomia italiana, all’arte in più declinazioni con particolare attenzione alla musica che ha reso omaggio ad Antonella ed alla nostra bella Puglia.

Un connubio di idee, energie ed anche risorse nello stimolo, nell’accompagnamento verso la valorizzazione del nostro patrimonio identitario al fine di promuovere, l’immagine migliore della nostra Nazione, della Puglia e del Sud.

Un evento unico nel suo genere che si è concluso con calici e bottiglie, brindisi, degustazioni delle nostre eccellenze italiane.

Il vino e i prodotti italiani sono solo la punta di diamante di un sistema, che è tutto improntato sulla qualità, una manifestazione qualificata come questa che ha acceso le luci giuste, in un luogo privilegiato e che ha privilegiato la valorizzazione autentica e consapevole della qualità raggiunta.

La serata ha messo a disposizione del pubblico un’esperienza unica nel suo genere, dando impulsi culturali di notevole livello, mettendo al centro della serata i temi culturali del nostro tempo, e della nostra terra, capace di lanciare messaggi positivi attraverso quanto di meglio la nostra Nazione può offrire: cibo, enogastronomia, arte, musica, scoperta del territorio, riuscendo a dare una connotazione unica alla serata.

Una condivisione di momenti unici per il loro genere, ma anche di gusti e stili unici.

Il I di una lunga serie di eventi costruiti con sacrifici e passione che consentiranno agli ospiti, di apprezzare le consuetudini millenarie di una Nazione che ha tanto da offrire, non solo per le eccellenze della terra, ma anche per amicizia, ospitalità e gentilezza, per lanciare un messaggio, per “raccontare” una parte importante di sé a chi non conosce, o conosce poco la propria tradizione enogastronomica, e per invitarli a scoprire le grandi ricchezze che “il territorio del sole e del mare” racchiudono dentro di sè.

L’identità di un territorio passa dalle proprie risorse, con particolare riferimento ai prodotti locali e caratteristici di cui l’Italia è ricca.

Oggi l’enogastronomia culturale ed ambientale attira i flussi turistici principali, i quali si orientano proprio in virtù dell’offerta che un territorio propone e della sua corretta promozione.

Quest’evento “Tutti i colori del vino” ha parlato di un rapporto particolarmente saldo tra il mondo del vino e quello dell’arte, della cultura, della storia, per celebrare il felice connubio tra arte e vino, un’ottima occasione per scoprire, attraverso la musica, la pittura, le tradizioni delle grandi cantine italiane in degustazione:

Cantina Li Duni, Renabianca, Vermentino di Gallura DOCG 2022;

CasalFarneto, Criso Riserva Classico, Verdicchio Classico Castelli di Jesi DOCG 2019;

Torrevento, Veritas, Castel del Monte Bombino Nero DOCG 2022;

Italo Pietrantonj, Cerano, Cerasuolo d’Abruzzo Superiore DOC 2022

Garofano, Clo’ de Girofle, Salento Rosato IGP 2021

Tenuta Viglione, Morso Rosso, Puglia IGP 2021

Grifalco, Daginestra, Aglianico del Vulture Superiore DOCG 2018

G. D. Vajra, Albe, Barolo DOCG 2019

Còntini, Riserva 1997, Vernaccia di Oristano DOC 1997

Cantine Pellegrino 1880, Marsala Vergine Solera, Vino Marsala Vergine DOP

Donnafugata, Ben Ryè, Passito di Pantelleria DOC 2021

La vita va vissuta giorno dopo giorno; una frase che può sembrare banale ma che ha permesso di conoscere la felicità; e poi… improvvisamente è volata via come una farfalla, si è liberata verso il cielo lasciando un vuoto incolmabile.

Antonella rimarrà impressa in ognuno di noi per il suo altruismo e il suo buon cuore, per il suo insegnamento ci accompagnerà a lungo, durante il percorso della nostra vita e nei momenti più difficili, ci ricorderemo, che con un sorriso sincero, sarà più facile affrontare ogni vicissitudine.

Ora il tuo ricordo rimarrà sempre acceso nei cuori di tutti noi. Le tue parole gentili e il tuo amore senza fine vivranno sempre in noi. Ci mancherai per sempre, Antonella.

Questo è il nostro modo per ricordarti Antonella, ciao!!!!