Un evento significativo si profila all’orizzonte culturale di Bari: la storica Caserma “Domenico Picca” aprirà le sue porte agli studenti in occasione delle Giornate FAI per le scuole. Questa iniziativa, che si svolgerà nell’ultima decade di novembre, rappresenta un’opportunità unica per i giovani di immergersi nella storia, nell’arte e nella natura italiana.

Bari: la storica caserma Picca accoglie gli studenti per le giornate FAI

La Caserma, fondata nel 1873 e intitolata al Capitano Domenico Picca, Medaglia d’Oro al Valor Militare caduto nella Prima Guerra Mondiale, è un esempio pregevole dell’architettura militare ottocentesca. Con il suo stile neoclassico e la sua lunga storia, la struttura è un vero gioiello culturale.

Durante le visite, gli studenti, guidati dai volontari FAI e preparati dal personale dell’Esercito e dai loro insegnanti, avranno l’opportunità di esplorare il complesso, assumendo il ruolo di “Ciceroni”. Questa esperienza offrirà loro una prospettiva unica sulla storia militare e architettonica dell’Italia.

Oltre a esplorare la Caserma, i visitatori potranno accedere alla Biblioteca Militare di Presidio, fondata nel 1890. Qui, avranno l’opportunità di osservare un’imponente collezione di documenti storici, tra cui fascicoli che raccontano le vicende di giovani soldati nelle due guerre mondiali, contribuendo così a mantenere viva la memoria storica.

La Caserma “D.Picca”, situata in piazza Luigi di Savoia, 44, sarà aperta agli studenti tutte le mattine dai giorni dalle 09:30 alle 13:00, offrendo loro una finestra sul passato e un’esperienza educativa indimenticabile.

