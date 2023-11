In una recente operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, sono stati individuati 19 lavoratori “in nero” e uno “irregolare” in varie attività commerciali della provincia. Le ispezioni hanno interessato i comuni di Taranto, Crispiano, Mottola, Grottaglie, Manduria e Maruggio, evidenziando una problematica persistente nel mercato del lavoro locale.

Taranto: scoperti 19 lavoratori in nero dalla Guardia di Finanza

Le violazioni, riscontrate dai finanzieri del Gruppo di Taranto e delle Compagnie di Manduria e Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno coinvolto diversi settori commerciali. In questo contesto, 11 datori di lavoro sono stati verbalizzati per l’impiego di manodopera non regolamentata.

Taranto: scoperti 19 lavoratori in nero dalla Guardia di Finanza

In un caso specifico, è stata richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale coinvolta.

L’utilizzo di lavoro in nero e irregolare pregiudica gravemente gli equilibri economici e finanziari del Paese, riducendo illegalmente i costi fiscali e organizzativi, e generando un vantaggio competitivo improprio.

Taranto: scoperti 19 lavoratori in nero dalla Guardia di Finanza

Questa operazione sottolinea la necessità di un controllo più stringente e di una maggiore sensibilizzazione sulle pratiche di assunzione legale, per garantire un mercato del lavoro equo e trasparente.

Ambra Radaelli